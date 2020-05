Palermo chiama Italia, all'iniziativa del Miur partecipa anche la scuola Baldassarre di Trani

Anche la scuola Baldassarre ricorda l'attentato a Giovanni Falcone. A partire dalla risposta dell' eroico magistrato, in una celebre intervista e dalla lettura di un brano tratto da "Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando, la classe 3D guidata dalla prof. Francesca Zitoli, ha ragionato e discusso sul senso di dovere e sullo spirito di servizio che hanno animato persone, professionisti, cittadini che in tante occasioni si sono messe a disposizione della comunità per sconfiggere ogni traccia di ingiustizia. Lo stesso spirito di servizio e senso del dovere che oggi vediamo in tutti coloro che continuano con ammirevole abnegazione a lavorare e collaborare per affermare i diritti umani fondamentali.Nell'ambito "Palermo chiama Italia", iniziativa organizzata congiuntamente dal MIUR e dalla Fondazione Falcone, gli studenti della classe 3D della scuola Baldassarre hanno deciso di esserci con il loro contributo e il loro impegno dimostrando che nonostante le difficoltà del momento si continua a fare scuola perché si vuole e si deve.