Palma a rischio caduta in piazza Libertà, un cittadino scrive al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino tranese, Mauro Spallucci, indirizzata al sindaco per segnalare la pericolosità della palma ubicata davanti alla Chiesa San Francesco.Dopo aver appreso dalla stampa nazionale la tragedia di una "palma caduta" e che ha provocato la morte di una cittadina a Genova mi permetto di inoltrare/pubblicare questa lettera aperta.A seguito della precitata palma caduta il corpo della cittadina genovese è rimasto incastrato sotto l'albero. La donna è morta. Nei 10 anni precedenti si sono avvicendate tante preoccupazioni e altrettanti transennamenti per la "palma malata ". E, non per ultime, quante lettere e solleciti saranno stati indirizzati agli uffici ed organi competenti.Infine si è verificato un disastro preannunciato "per" una palma morta da anni che non è stata rimossa in tempo utile. Anzi. Risulta che l'albero fosse "monitorato" da tempo (si apprende dalla stampa) dai relativi organi/uffici competenti. Però, alla fine, la palma (che non si è spezzata) si è sdradicata e la malcapitata passante ha perso la Sua vita.A chi attribuire la responsabilità. Chi ripagherà la famiglia dell'assenza di questa giovane vita (57 anni) che, tra l'altro, accudiva la mamma anziana?Tutta questa tragedia per una palma inclinata da tempo e....... le piogge di questi ultimi giorni hanno accelerato l'ammaloramento delle radici. Per un "problema più volte segnalato e (forse) troppo sottovalutato.Da parrocchiano della Chiesa di San Francesco di Trani mi risulta che la situazione similare della "palma di Trani, in piazza Libertà" potrebbe comportare un disastro - analogo - e, pertanto, preannunciato.La palma tranese in argomento è PERCOLOSAMENTE FUORI BARICENTRO DA MOLTO TEMPO; buona parte delle sue radici sono fuori dal terreno, come è da tutti visionabile; risulta anche che la palma tranese sia "monitorata" (ovviamente da chi di competenza!). Ed, ovviamente, nella ragionevole consapevolezza di tutti che il monitoraggio non rimuove il pericolo (vedi il caso Genova).Questa segnalazione è inviata soprattutto per il continuo transito delle persone in piazza Libertà che è il cuore della città di Trani.Nonostante tante lettere, solleciti, email già da tempo inoltrate anche dal parroco Don Saverio Pellegrino, la situazione resta a tutt'oggi irrisolta.Cosa si aspetta ad intervenire per risolvere - una volta per tutte ed in maniera definitiva - il problema "palma" ed eliminare questo pericolo?Da cittadino, da parrocchiano, da tranese attendo una risposta pubblica in tempi ragionevolmente brevi.Mi permetto di consigliare di evitare di perdere ulteriore tempo prezioso.