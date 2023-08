Palma si spezza e finisce su auto parcheggiata in piazza Plebiscito: ingenti danni per la vettura

Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una grande palma verificatosi la scorsa notte in piazza Plebiscito. Un enorme fusto di albero si è spezzato finendo su una Bmw parcheggiata in piazza Plebiscito, sulle strisce blu: fortunatamente in quel momento non si trovava nessuno a passare in quel punto. L'impatto ha causato ingenti danni per l'autovettura, distruggendo quasi per intero la parte posteriore. Questa mattina gli operai hanno provveduto a ripulire l'intera area e rimuovere l'enorme fusto. L'episodio pone di nuovo interrogativi sulla corretta gestione del verde pubblico in città.