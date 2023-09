Palme attaccate da punteruolo rosso abbandonate nell'ex mercato ortofrutticolo, la denuncia di Merra

«Da una documentazione fotografica, abbiamo constatato il cattivo esempio che lei e la sua amministrazione ha dato alla cittadinanza circa lo smaltimento di alcuni alberi di palma infestati dal punteruolo rosso a dispregio della normativa europee e recepita in Italia con Decreto Ministeriale datato il 13 febbraio 2008, tutti abbandonati nell'ex mercato ortofrutticolo. A tal proposito, mi viene spontaneo chiederle se tale scempio lo avrebbe commesso un cittadino qualunque cosa gli sarebbe successo?». Se lo chiede l'ex assessore Raffaella Merra in una lettera inviata al sindaco, al Dipartimento Agricoltura e Ambiente e all'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. «Sicuramente sarebbe stato crocifisso e voi a prendervi i meriti sbandierando di aver preso un delinquente per non aver rispettato un particolare processo di smaltimento come dettato dal suddetto Decreto Ministeriale. Sig. Sindaco lo sa che lei oggi è incorso in un grave reato penalmente rilevante in quanto ha fatto creare una discarica abusiva? Tanto le dovevo per opportuna conoscenza».