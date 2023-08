Palme attaccate da punteruolo rosso, si continua con la rimozione

Prosegue il taglio delle palme attaccate da punteruolo rosso, oramai morte e quindi motivo di pericolo per l'incolumità pubblica. Dopo il crollo di alcuni giorni fa (vedi quello avvenuto in piazza Plebiscito che ha causato danni a un'auto parcheggiata e quello in viale Europa che solo per poco non ha colpito le auto parcheggiate) l'Amministrazione è corsa ai ripari continuando a rimuovere gli alberi oramai irrecuperabili. Nelle scorse ore si è proceduto per esempio alla rimozione di altre palme in piazza Quercia, un luogo questo che già nei mesi scorsi aveva visto questo tipo di operazione con l'asportazione di diversi esemplari e che già aveva comportato il malcontento generale, considerando che le palme erano un po' il simbolo di quella piazza affacciata sul porto. Il vicesindaco Fabrizio Ferrante tuttavia ha voluto rassicurare la cittadinanza affermando che l'Amministrazione è già al lavoro per provvedere alla piantumazione di nuovi alberi che si spera avvenga in tempi non troppo lontani.