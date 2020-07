Panni stesi sulla fontana, domina l'inciviltà in piazza della Repubblica

In estate, si sa, si possono stendere "i panni" all'aperto e dal balcone della propria abitazione alla pubblica piazza è un attimo. Rom e senza tetto tornano a popolare pizza della Repubblica e ad usare la fontana come un bagno personale. Oggi, in particolare, un lettore segnala la presenza di alcuni rom che dopo aver lavato i propri vestiti, probabilmente nella fontana stessa, li hanno lasciati lì ad asciugare come se nulla fosse e, soprattutto, come se a loro fosse concesso farlo.Episodi come questi si erano già verificati in passato, quando alcuni rom erano stati beccati nella stessa fontana alle prese con barba e shampoo.