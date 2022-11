Parapetto della Villa comunale, ripristino tempestivo grazie all'intervento di Amiu

Nei giorni scorsi una parte del parapetto della villa comunale della Città di Trani è stata oggetto di atti vandalici. Per ripristinare con la dovuta urgenza le necessarie condizioni di sicurezza, l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ingegner Ambrogio Giordano ha accolto l'invito dell'Amministrazione Comunale del Comune di Trani rivolto dal Sindaco Avvocato Amedeo Bottaro e del Vice Sindaco Avvocato Fabrizio Ferrante ed ha dato seguito alla sistemazione dell'area nella zona retrostante la chiocciola. Tale attività ha consentito in poco tempo di superare le condizioni di pericolo venutesi a creare a seguito dell'azione vandalica."Ringrazio - dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - la ditta Di Gifico nella persona del titolare per essersi reso disponibile ad una collaborazione finalizzata alla sistemazione dell'area mettendo gratuitamente a disposizione il materiale lapideo. Un caso concreto in cui la cooperazione di più soggetti animati da senso civico e attaccamento al territorio ha consentito la risoluzione di una situazione generata dall'inciviltà".