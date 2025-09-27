Parcheggi al porto di Trani, tracciati i nuovi stalli in Largo Pastore. <span>Foto Credits</span>
Parcheggi al porto di Trani, tracciati i nuovi stalli in Largo Pastore. Foto Credits
Vita di città

Parcheggi al porto di Trani, tracciati i nuovi stalli in Largo Pastore

Assessora Di Lernia: "L'intervento, su richiesta dei cittadini, mira a contrastare la sosta selvaggia e a migliorare la circolazione nell'area"

Trani - sabato 27 settembre 2025 12.57
È stata completata la perimetrazione degli stalli di sosta in Largo Avv. Angelo Pastore, nella zona del porto. A darne notizia è l'assessora alla Polizia Locale, Cecilia Di Lernia, attraverso un post sui social che annuncia la conclusione di un intervento atteso dai cittadini. L'operazione, curata dalla Polizia Locale, nasce proprio dall'accoglimento delle numerose istanze dei residenti, frequentatori dell'area e turisti che da tempo segnalavano problemi legati alla sosta indisciplinata.

Grazie al nuovo tracciamento a norma degli spazi dedicati al parcheggio, si punta a raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato, garantire una sistemazione più ordinata delle auto, mettendo fine al fenomeno della "sosta selvaggia". Dall'altro, favorire una circolazione più fluida e sicura dei veicoli in entrata e in uscita dall'area, spesso congestionata a causa di posteggi impropri. Un intervento concreto per migliorare la vivibilità di una delle zone più frequentate della città.
  • Polizia Locale
