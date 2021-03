Parco via delle Tufare, presunte infiltrazioni mafiose nell'impresa esecutrice. Lima: «Indifferenza e sufficienza da parte dei cittadini»

«Mi rendo conto che la stragrande maggioranza delle persone ha la testa ai problemi derivanti dalla pandemia... ma permettetemi una riflessione a voce alta: sempre più sto notando che nella nostra città facciano più "rumore" mediatico le fesserie piuttosto che..."un operatore economico soggetto a pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso"». Sono le parole dell'esponente tranese di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima, in merito le presunte infiltrazioni mafiose nell'impresa esecutrice dei lavori del Parco di via delle Tufare . «L'indifferenza e la sufficienza con la quale i cittadini si interessano alla cosa pubblica è perfino peggio dell'omertà. Perché l'omertà presuppone la conoscenza dei fatti, mentre in questo caso, a prevalere è l'assoluta ignoranza e indifferenza rispetto a ciò che li circonda».