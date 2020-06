Parte il progetto "Mare d'inverno" per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente

La diffusione di Covid-19 ha evidenziato l'incidenza delle attività umane sull'ambiente e l'importanza ed efficacia delle azioni collettive per affrontare e risolvere problemi globali, con la conseguenza che proprio in tale momento storico si impone ancor più un impegno volontario a tutela del nostro ambiente.Legambiente Trani, in parteniariato con il Comune di Trani ed in collaborazione con gli Istituti scolastici della Città e le associazioni Il colore degli anni, MSAC, Unione degli Studenti, Teatri di Pace, Anima Terrae, nell'ambito delle attività del progetto di promozione al volontariato Mare d'Inverno promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANIDEE# e con il supporto di volontari e cittadini, prosegue le attività del Corpo di Solidarità Europea operando attività di tutela ambientale sul litorale di ponente.Il progetto intende sensibilizzare alla tutela del mare e dell'ambiente coinvolgendo studenti, giovani e volontari a in un percorso di monitoraggio, pulizie e piantumazione onde fungere da stimolo e coscientizzazione per la cittadinanza a vantaggio di ambienti naturali e costieri.Si prevedono alcuni incontri propedeutici di informazione e formazione web per poi procedere ad attività in loco per piccoli gruppi nel rispetto delle precauzioni di distanziamento.Con un preciso intento divulgativo e di promozione le attività pratiche verranno documentate con foto e video per essere periodicamente diffuse a mezzo social e per infine produrre un video, anche attraverso l'impiego di un drone per garantire il distanziamento sociale, da divulgare e diffondere attraverso i circuiti scolastici e sui social come strumento, anche didattico, di promozione ed attenzione ad attività di tutela ambientale per il territorio.Calendario delle attività web tutte aperte al pubblico. Formazione teorica/evento web.Per Partecipare:● da Pc, tramite browser Chrome, collegarsi al seguente indirizzohttps://meet.jit.si/giovanidee● da smartphone scaricare l'App JITSI e inserire come canale "giovanidee"30 giugno 16,00-18,0003 luglio 16,00-18,0010 luglio 16,00-18,00Attività pratico formative di volontariato, promozione e coinvolgimento aperte al pubblico solo con prenotazione ( tel 329 8544109) per garantire il distanziamento sociale:formazione pratica in loco02 luglio 16,00-18,0028 luglio 16,00-18,0006 agosto 16,00-18,0028 agosto 16,00-18,0004 settembre 16,00-18,0010 settembre 16,00-18,0018 settembre 16,00-18,00Evento di piantumazione costa nord 23 settembre 2020.Consegna video agli Istituti scolastici per divulgazione promozione 29 settembre 2020.All'esito di ogni incontro formativo in presenza, i volontari aderenti alle iniziative verranno distanziati lungo il litorale per sostanziare di monitoraggio individuale per individuare e segnalare la presenza di rifiuti ed attività di pulizia della costa per infine compiere a settembre attività di piantumazione. Info & prenotazioni: 3298544109.