Studenti disabili
Studenti disabili
Enti locali

Parte il servizio di accompagnamento all'autonomia per ragazzi con disabilità

Per la presentazione della domanda di accesso al progetto è attivata una finestra temporale decorrente dal 7 al14 novembre 2025

Trani - sabato 8 novembre 2025
Parte il servizio di accompagnamento all'autonomia in favore di ragazzi con disabilità da inserire in due gruppi appartamento. L'intervento finanziato dal PNRR risponde all'obiettivo generale di fornire servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

La definizione e attivazione del progetto individualizzato è funzionale a individuare gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.).

Le azioni da intraprendere sono:
1. costituzione dell'équipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo rafforzamento;
2. valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata;
3. definizione del progetto individualizzato;
4. attivazione dei sostegni.

Saranno avviati al progetto 12 ragazzi con disabilità da inserire nel gruppo appartamento in corso di ristrutturazione a Bisceglie e a Trani. Il Servizio, in base alle attività che verranno proposte, potrà essere erogato nell'arco orario compreso tra le 08.00 e le 22.00, conciliando gli impegni improrogabili dei beneficiari (es. lavoro).

Le attività riguarderanno: attività sulle autonomie personali e competenze cognitive; attività di supporto alle famiglie; attività sulle autonomie sociali o con i partners; eventi conviviali; sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza.

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di presentazione del progetto che in itinere, fornendo ascolto psicologico, indicazioni nella gestione del percorso di autonomia anche in termini emotivi e sessioni di gruppo atte a favorire la costituzione di gruppi autogestiti. Saranno inoltre implementate esperienze domiciliari di supporto ai genitori rispetto all'accompagnamento dei figli nella messa in atto delle autonomie apprese, oltre che attività conviviali di condivisione tra i partecipanti al progetto. Elemento chiave per la riuscita di questi interventi è l'impostazione in fase progettuale, di una forte integrazione con gli altri servizi territoriali.

Si accede al progetto rispondendo all'Avviso Pubblico e presentando la propria candidatura. Sono stati appena riaperti i termini per la presentazione delle candidatura al fine di completare il gruppo dei beneficiari che da progetto deve essere pari a 12 ragazzi.

L'Avviso Pubblico ha validità per tutta la durata del progetto dell'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, finanziato con l'Investimento 1.2 del PNRR. Per la presentazione della domanda di accesso al progetto è attivata una finestra temporale decorrente dal 7 al 14 novembre 2025.

Per eccezionali e motivate esigenze sarà valutata la possibilità di adottare una proroga ai predetti termini, nonché l'apertura di successive finestre temporali per consentire la presentazione di nuove domande ed il raggiungimento del target di progetto (12 beneficiari).

La domanda di partecipazione può essere presentata dalla persona con disabilità che si candida a partecipare al progetto, dai suoi familiari o da chi ne garantisce la protezione giuridica (amministratore di sostegno – tutore). La domanda va redatta secondo lo schema allegato all'avviso (Allegato A), nel quale si attesta il possesso dei requisiti e si forniscono informazioni rispetto alla condizione sanitaria e sociale del richiedente e della sua famiglia.

Nell'ambito della prima finestra temporale, le domande, con i relativi allegati di cui al successivo art. 4, dovranno essere consegnate entro il 14 novembre 2025:
1.brevi manu, in busta chiusa indirizzata al Dirigente dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale, presso l'Ufficio Protocollo del Comune Capofila (Trani) sito in Via Tenente Morrico n. 2.Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione ai percorsi di autonomia per persone con disabilità PNRR-Investimento 1.2
2. via PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it, con oggetto "Domanda di partecipazione ai percorsi di autonomia per persone con disabilità PNRR-Investimento1.2.".
Per informazioni è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale – Tel. 0883/581105.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori Politica Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori La Commissione Elettorale, riunitasi oggi, adotta un "fritto misto" per la selezione degli scrutatori riaccendendo il dibattito su trasparenza e spartizioni
Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale Associazioni Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale L'avv. Alessandro Moscatelli, storico della Città, accusa il Comune di aver ignorato la "vocazione storico culturale" dell'immobile, acquistato in origine per farne un Museo Civico
Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre Previste quindici giornate dedicate
Trani in raccoglimento: Onore ai caduti e ai difensori della Patria al Civico Cimitero Speciale Trani in raccoglimento: Onore ai caduti e ai difensori della Patria al Civico Cimitero Celebrazioni del 2 novembre alla presenza delle Autorità Civili e Militari. Omaggio al Sacrario e alla tomba di Alfredo Albanese, eroe tranese
"Rispettiamo Trani" in allarme: Capitaneria intima al Comune intervento urgente per rischio crollo al muraglione Politica "Rispettiamo Trani" in allarme: Capitaneria intima al Comune intervento urgente per rischio crollo al muraglione A seguito della segnalazione dell'associazione, la Capitaneria di Porto di Barletta chiede accertamenti per il "grave stato di degrado strutturale"
Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare” Politica Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare” Sbloccati i pagamenti di 20 mensilità in favore di tre beneficiari della misura regionale per pazienti non autosufficienti
L'Amministrazione Comunale di Trani liquida contributi straordinari per famiglie in difficoltà Politica L'Amministrazione Comunale di Trani liquida contributi straordinari per famiglie in difficoltà L'atto dirigenziale del 31 ottobre dispone la spesa per utenze, spese condominiali e farmaceutiche di 12 nuclei familiari, secondo il "Regolamento dei Servizi Sociali"
Trani. Giacomo Marinaro sul social: "L'amministratore che non si candida" Politica Trani. Giacomo Marinaro sul social: "L'amministratore che non si candida" Il Presidente del Consiglio di Trani riflette sul dibattito politico in vista delle Regionali in Puglia e ribadisce la priorità assoluta: "L'azione amministrativa è quotidiana"
"Etica e Politica " su nomina scrutatori: "La Fortuna è Cieca, la Politica No "
8 novembre 2025 "Etica e Politica" su nomina scrutatori: "La Fortuna è Cieca, la Politica No"
Il Liceo “De Sanctis” di Trani primo in Italia nel bando del Ministero della Cultura
8 novembre 2025 Il Liceo “De Sanctis” di Trani primo in Italia nel bando del Ministero della Cultura
Riforma della Giustizia, un incontro a Trani con Orlando ed Emiliano
7 novembre 2025 Riforma della Giustizia, un incontro a Trani con Orlando ed Emiliano
Ruggiero Mennea inaugura domani il suo comitato elettorale a Trani
7 novembre 2025 Ruggiero Mennea inaugura domani il suo comitato elettorale a Trani
Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo»
7 novembre 2025 Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo»
Grazia de Gennaro tra i Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d’Italia secondo Forbes
7 novembre 2025 Grazia de Gennaro tra i Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d’Italia secondo Forbes
Il Comune di Trani e l'Auser in campo con "Occhio alle truffe ", avviato il progetto
7 novembre 2025 Il Comune di Trani e l'Auser in campo con "Occhio alle truffe", avviato il progetto
Amet, rischio smantellamento: Fratelli d’Italia chiede il ritiro dell’avviso pubblico
7 novembre 2025 Amet, rischio smantellamento: Fratelli d’Italia chiede il ritiro dell’avviso pubblico
Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti
7 novembre 2025 Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti
"PreveniAMO ": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile
7 novembre 2025 "PreveniAMO": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.