Parte la formazione congiunta del personale educativo e docente del sistema integrato Zerosei in Puglia

In continuità con la presentazione degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia da parte del Ministro dell'Istruzione, in Puglia si procede all'attuazione del Sistema integrato Zerosei sotto l'egida di una gestione non solo condivisa con gli interlocutori istituzionali ma supportata dagli stessi. Si tratta di una sfida che presenta aspetti tecnici di rilievo in quanto la realizzazione di un sistema concretamente integrato tra educazione da zero a tre anni e istruzione da tre e sei anni passa dall'elaborazione di una formazione congiunta rivolta al personale in servizio nell'intero segmento, vale a dire una compagine di educatori e/o educatrici e docenti tradizionalmente non coinvolti in azioni formative congiunte, ma che, invece, necessitano di sviluppare un linguaggio comune, di aprire un dialogo, di progettare insieme e di proiettarsi in una logica di cura e di apprendimento coordinata.Attraverso la compilazione del Piano formativo congiunto, il II Circolo statale "Petronelli" in qualità di capofila di una rete di servizi educativi, pubblica, statale e non statale, formata da dalla Scuola dell'Infanzia "Petronelli", dal Polo dell'Infanzia Kindergarten Dragonetti e dall'Asilo Nido comunale di Bisceglie, strutture entrambe condotte dalla Cooperativa sociale Prometeo di Trani, hanno vista approvata, unica sul nostro territorio, una proposta formativa, rivolta agli educatori ed alle maestre delle strutture coinvolte, utile a promuovere e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico nella fascia 0-6 anni e nel successivo passaggio alla scuola primaria.I caratteri del percorso formativo zerosei, affidato all'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento degli Studi Umanistici, pongono l'accento sulla corresponsabilità organizzativa del cammino di apprendimento coordinato che si intende attuare su tutto il territorio regionale e di fatto mirano a innescare processi virtuosi anche in chiave di innovazione dei moduli formativi finora realizzati nelle istituzioni scolastiche.Particolare attenzione sarà dedicata alle attività laboratoriali e ai project work, grazie ai quali i destinatari degli interventi formativi potranno sperimentare e "mettere in pratica" quanto appreso nelle due unità formative, traducendo i focus formativi, gli studi di caso, le simulazioni in strumenti, tecniche e metodologie da utilizzare nel loro quotidiano professionale ed in particolare nel sostenere e accompagnare i bambini-discenti in un processo di sviluppo armonico e olistico. Gli interventi formativi proposti, inoltre, si legheranno ad alcuni campi di esperienza particolarmente importanti all'interno del curricolo nel sistema integrato 0-6, come ad esempio la conoscenza di sé e degli altri (diversità) anche attraverso differenti linguaggi narrativi, nonché la scoperta della realtà e del mondo attraverso i sensi.