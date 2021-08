Patrizia Albrizio: «Come mamma e medico: vi prego, vaccinatevi!»

L'appello del dirigente medico dell'Asl in vista del nuovo aumento dei contagi

Social Video 30 secondi L'appello della dottoressa Albrizio

«Vi parlo con il cuore di mamma e con il cuore di un medico. Il cuore di mamma per i giovani: vaccinatevi. Il cuore di medico, per tutti gli altri. Vi prego, vaccinatevi. Noi siamo lì a vostra disposizione, un abbraccio a tutto voi».E' l'appello della dottoressa Patrizia Albrizio, dirigente medico della Asl Bat. Un appello a vaccinarsi, rivolto a grandi e giovani in vista del nuovo aumento dei contagi a causa della variante Delta.