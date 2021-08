Pausa pranzo a Trani per Max Pezzali

Max Pezzali, ex frontman degli 883, è stato immortalato questo pomeriggio Trani. Il cantautore pavese si è lasciato fotografare con i dipendenti di un ristorante in piazza Plebiscito dopo una pausa pranzo e lo scatto pubblicato sui social è diventato subito virale.In attesa dell'evento a San Siro, inizialmente previsto per il 2020 e, causa pandemia, spostato al 2022, il cantante sta attraversando l'Italia con un tour estivo dedicato esclusivamente agli anni '90. Ieri sera, infatti, Max Pezzali ha fatto tappa a Taranto (ecco il motivo della sua visita in Puglia) e domani sarà in concerto a Mantova.