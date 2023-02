Pedonalizzazione del Porto di Trani, domenica nuova raccolta firme

Domani mattina il Compito Bene Comune a raccogliere le firme per chiedere la pedonalizzazione del porto e la riorganizzazione della mobilità cittadina, con adozione del piano della mobilità sostenibile, l'implementazione del trasporto pubblico, la creazione di parcheggi e l'adozione di ogni misura funzionale a rendere Trani più ordinata, sana e sostenibile.Saremo in via Mario Pagano angolo Via San Giorgio domani mattina dalle 11 alle 13.Dopo quest'ultima raccolta il Comitato conta di consegnare le firme nei prossimi giorni al sindaco.