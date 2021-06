Per non avere paura della paura: dal 9 giugno un ciclo di incontri dopo l'esperienza del Covid

"Per non avere paura della paura". E' il nome dell'iniziativa, ideata e condotta dalla psicoterapeuta Anna Caiati, che partirà il 9 giugno presso la Parrocchia "Spirito Santo" di Trani, grazie all'impegno del parroco don Mimmo Gramegna ed a cura del dr. Angelo Guarriello, presidente del Poliambulatorio Medico Solidale "San Giuseppe Moscati". Si tratta di una serie di 4 incontri che si svolgeranno nei prossimi mercoledì di giugno - 9, 16, 23, 30 - sempre con inizio alle ore 18 nella Sala Aurelia.Relazioneranno rispettivamente l'infettivologa Francesca Campanale, l'urologo Sabino Chincoli, l'infermiera professionale Daniela Cuccovillo, l'ematologa Maria Coniglio.Gli incontri sono stati stimolati da considerazioni scaturite dall'ascolto di tantissime persone i cui racconti hanno avuto come comune denominatore la "paura", devastante quando prende il sopravvento. Di qui il nome dato all'iniziativa. "La paura del Covid – afferma la psicoterapeuta Caiati - può diventare angoscia ed è sicuramente disastrosa quanto il covid stesso, anche qualora non ci si sia imbattuti direttamente nel contagio.Questa angoscia è declinata in un continuum che ha ai suoi estremi la negazione del covid ed il ritiro sociale, perché lo si percepisce ovunque. L'unico antidoto che conosco come psicoterapeuta è la conoscenza. Non la conoscenza della lettura in solitaria di tutti gli articoli sull'argomento nè il parlarne con chiunque ed ovunque ma una conoscenza scientificamente certa e nel contempo leggera e persino simpatica".