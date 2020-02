Per non dimenticare un grande artista tranese: Domenico Nicola Menzele

E' davvero un testo pregevole e ben curato, quello realizzato da Rino Mennea per le ricerche, la documentazione e le schede e da Saverio Cortellino per le indagini e la documentazione. Stiamo parlando di un libro edito da Landriscina tre anni fa, ma che oggi vogliamo richiamare all'attenzione del pubblico di curiosi, lettori, appassionati di arte e studiosi. E' dedicato a Domenico Nicola Menzele, autore di grande rilievo del panorama artistico italiano settecentesco, nato a Trani nel 1725 per la precisione e non ancora degnamente ricordato e valorizzato dalla sua citta' natale. Lo ha fatto per il momento in modo estremamente degno e con un lavoro ricchissimo di notizie, schede iconografiche a colori, dati, aneddoti e soprattutto un solido supporto storico, con informazioni riguardanti la temperie socio culturale che accompagna Menzele e lo forma compiutamente come artista di grande spessore e capacita'.Dicevamo delle splendide tavole a colori che costellano il volume nel suo snodarsi piacevole e documentato. Segnalo in particolare quelle relative alle opere presenti a San Severo nella chiesa di San Nicola: San Nicola e il miracolo delle donzelle, Il Battesimo di Gesu' nella chiesa di San Giovanni Battesimo sempre a San Severo e la Madonna con bambino e San Simone Stock nella chiesa della Madonna del Carmine a Trani.Nelle opere del Menzele si ammira la grande intensita' e la solennita' soprattutto nelle immagini sacre nelle quali emergono i sentimenti e le emozioni dei personaggi resi attraverso la propria umanita'. Basti pensare ad opere come Santa Maria degli Angeli, San Francesco e l'indulgenza della Porziuncola nella chiesa di San Giovanni di Trani.Il ricercato volume di Mennea compie un excursus esauriente della produzione di Menzele disseminata in tutto il sud Italia fra Trani, San Severo, Lucera, Foggia. Opere sconosciute alle masse che l'ottimo studioso tranese, il prof. Mennea con la con la collaborazione di Saverio Cortellino, gia' conosciuto a sua volta dai nostri lettori per le pubblicazioni sulla Storia tranese, riporta alla luce attraverso un lavoro accuratissimo e di grande interesse. Da segnalare anche un'appendice su Giambattista Calo'.