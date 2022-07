pertraninoicisiamo: colloqui romani per Bottaro, e Giacomo Marinaro si dice pronto ad una candidatura

Pronti al "sacrificio" per la Patria: con il lancio sui social dell'hashtag #pertraninoicisiamo, il presidente del consiglio comunale Giacomo Marinaro si dichiara pronto alla chiamata alle armi, cioè alla candidatura alle prossime elezioni politiche. "In tanti mi state contattando chiedendomi delle politiche nazionali alle porte. A tutti comunico a gran voce – scrive sui social - che la nostra squadra è da anni presente sul nostro territorio, non solo in campagna elettorale, ma ogni giorno è sempre pronta ad ascoltare, sostenere e aiutare i cittadini. Ogni competizione elettorale la potremo affrontare a testa alta, con il coraggio e la determinazione di chi è leale, onesto, diretto e corretto. Come tali, siamo pronti laddove servisse".Il messaggio è chiaro: i contatti e le chiamate da Roma in queste ore non sono mancate, ed è probabile che per la composizione del prossimo Parlamento non manchino candidati tranesi. Compreso il Primo Cittadino, che proprio nelle scorse ore (nonostante i suoi pubblici "No, grazie, non è il momento") pare si sia recato nella Capitale per alcuni colloqui con i vertici del Partito, faccia a faccia: in questo momento servono candidature forti, ed i sindaci del centro sinistra sono stati i primi ad essere interpellati. Bottaro, tra l'altro è uno dei sindaci più suffragati, e la sua presenza sarebbe importante in un caso del genere.E i tempi stringono, le liste incombono, e domani c'è anche consiglio comunale: Mameli ha insegnato agli italiani quel "stringiamoci a corte", che in questo momento storico sembra così simile a #pertraninoicisiamo. Che anche a destra suonerebbe bene.