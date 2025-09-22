PCC Piano Comunale delle Coste - Trani. <span>Foto Credits</span>
Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire

Merra: "Il partito apprezza, bene la sinergia pubblico-privato per la riqualificazione, ma presenteremo osservazioni per migliorare il piano"

Trani - lunedì 22 settembre 2025 7.54 Comunicato Stampa
Come coordinamento di Azione Trani, abbiamo appreso e seguito dagli organi di stampa locale la presentazione del Piano Comunale delle Coste (PCC), un documento che avevamo già attenzionato sin dalla sua prima pubblicazione. Esprimiamo innanzitutto il nostro apprezzamento perché finalmente, dopo vent'anni e innumerevoli vicissitudini amministrative e politiche, si avvia un iter serio di approvazione per uno strumento di pianificazione strategico e fondamentale per il futuro della nostra città, atteso che il PCC si pone l'obiettivo di regolare l'uso ecosostenibile della costa tranese, coniugando tutela ambientale, sviluppo turistico e libera fruizione per i cittadini.

La nostra attenzione è focalizzata su un punto cruciale del piano che è la riqualificazione della costa nord, attualmente segnata da degrado e dalla presenza di "ravaneti". Qui il piano prevede l'inserimento di 8 nuove concessioni di tipo "Somministrazione con Solarium" (SMS). La loro realizzazione è però vincolata a un'importante condizione: la preliminare caratterizzazione ambientale, l'eventuale bonifica e la messa in sicurezza delle aree a rischio, interamente a cura e spese dei privati concessionari.

Questo approccio, basato su una partnership pubblico-privato, lo riteniamo fondamentale per rigenerare aree oggi inaccessibili e degradate: un aspetto questo che se non ben gestito potrebbe vanificare tutti gli sforzi finalizzati ad una fruizione integrale della costa tranese che sarà possibile solo se accompagnate da una azione di potenziamento dei percorsi ciclopedonali e strutturazione di aree di parcheggio per migliorare l'accessibilità lungo tutto il litorale.

Riconosciamo l'importanza di questo strumento e il suo netto potenziale per definire un modello di sviluppo sostenibile, per questo Azione Trani, consapevole della delicatezza della materia, nei modi e nei termini previsti dall'iter di approvazione, formulerà le proprie osservazioni e proposte di miglioramento, che saranno puntuali e senza alcun pregiudizio, mosse unicamente dall'interesse generale della Città di Trani.

Raffaella Merra, Segretaria di Azione, Trani - Il Direttivo di Azione - Trani
