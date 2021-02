Piano di vaccinazione anti-Covid: "Il Comune ha dato indicazioni?"

Piano di vaccinazione anti-Covid: il Comune di Trani ha dato indicazioni su eventuali sedi per le operazioni? Se lo domanda in una nota Raimondo Lima, della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia."La Regione Puglia (dipartimento Salute) ha diramato le indicazioni operative per l'applicazione del piano di vaccinazione anti-covid 19. Per ciò che concerne le sedi di vaccinazione – spiega Lima - le Asl, in collaborazione con le amministrazioni comunali, possono provvedere ad implementare le sedi vaccinali in ambienti non sanitari al fine di agevolare la somministrazione del vaccino. Sempre secondo le indicazioni operative, tutto ciò dovrebbe essere stabilito entro domani 10 febbraio. Avranno provveduto'".E ancora: "Il Comune si è reso disponibile ad agevolare le operazioni? Ha individuato e messo a disposizione dei siti al fine di aumentare il numero giornaliero di vaccini evitando ulteriori assembramenti?".