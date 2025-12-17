concerto della Pace scolanova
concerto della Pace scolanova
Eventi e cultura

Piazza Scolanova, Trani si Illumina della musica che unisce, torna il pianoforte libero, nel cuore del Centro Storico

Dal 18 dicembre ritorna di uno degli appuntamenti più amati delle festività: l'installazione della Cassa Armonica con pianoforte

Trani - mercoledì 17 dicembre 2025 Comunicato Stampa
L' Amministrazione Comunale di Trani annuncia con entusiasmo il ritorno di uno degli appuntamenti più amati e significativi delle festività: l'installazione della Cassa Armonica con Pianoforte Libero in Piazza Scolanova.
Dal 18 dicembre 2025 e fino al 7 gennaio 2026, il cuore del centro storico tranese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere la creatività e il talento di musicisti e artisti della nostra città e dei comuni limitrofi.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'Amministrazione, è coordinata dall'Assessora delegata all'iniziativa, Cecilia Di Lernia, che sottolinea la bontà e il valore civico di questa proposta: "Questo progetto va oltre la semplice offerta musicale. È un gesto di condivisione e di cura verso il nostro bene comune e, in particolare, verso i nostri giovani. Offrire uno spazio libero, accessibile a tutti, dove le note possono risuonare, è il modo più bello per promuovere la cultura, l'inclusione e la pace in un periodo così speciale dell'anno."

L'inaugurazione del pianoforte libero avverrà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 19:00, proprio in Piazza Scolanova che con la sua storia millenaria e la sua architettura suggestiva, si appresta a diventare il luogo ideale per questa performance diffusa che farà risuonare il centro storico di note di pace, di speranza e di gioiosa partecipazione. Il momento di apertura sarà impreziosito da un omaggio musicale d'eccezione, offerto da due talenti della nostra città: Mario Mastrapasqua (pianoforte) e Gabriele Biancolillo (viola) che delizieranno il pubblico con le melodie evocative di Debussy e Chopin.

L'Amministrazione Comunale tutta rivolge un accorato invito alla cittadinanza: "Vi aspettiamo numerosi per l'inaugurazione e vi invitiamo a fruire liberamente di questo strumento. Lasciate che la musica sia il filo conduttore delle nostre festività, riempiendo il cuore della nostra Trani di bellezza. Venite ad ascoltare, venite a suonare, venite a condividere! La Cassa Armonica è aperta a tutti, perché l'armonia non ha confini."
Piazza Scolanova si Illumina della musica che unisce, torna il pianoforte libero nel cuore del Centro Storico
Piazza Scolanova si Illumina della musica che unisce, torna il pianoforte libero nel cuore del Centro Storico
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
A Trani i ritmi e suoni di Natale: la "Baldassarre" in concerto con la "Beltrani" e la "Petronelli" Scuola e Lavoro A Trani i ritmi e suoni di Natale: la "Baldassarre" in concerto con la "Beltrani" e la "Petronelli" Protagonista l'orchestra BaldasSound diretta dal Maestro Giusto con i cori delle due scuole Primarie
"Le Vie del Natale" gli appuntamenti di oggi a Trani Attualità "Le Vie del Natale" gli appuntamenti di oggi a Trani Si fanno intensi gli appuntamenti in città in vista del Natale
Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing Stasera a Trani un concerto dal sapore internazionale che trasforma il Natale in una festa di ritmo, leggerezza e convivialità
In via Domenico Pastina si accende l'Albero di "RispettiAmo Trani" Associazioni In via Domenico Pastina si accende l'Albero di "RispettiAmo Trani" "Un  albero di Natale non è una soluzione, ma un segnale"
Trani, da stasera sul porto l’Albero di Natale Attualità Trani, da stasera sul porto l’Albero di Natale Allestimento in corso da stamani sul Porto di Trani
Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste Iniziative e promozioni Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste Successo per artigianato e vintage: i giovani riscoprono la tradizione. Prossime date il 13, 14 e 21 dicembre
Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani" Politica Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani" Occasione persa per l'Immacolata. Senza l'iniziativa dei privati resterebbe il vuoto
S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento Vita di città S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento La protesta dei commercianti di via San Giorgio e da tante aree della Città. Il Comune: «Da domani si monteranno luci e installazioni».
Raffaella Merra interviene sulla proroga dei servizi a Villa Guastamacchia: "... ma il vecchietto dove lo metto è ... solo uno spot elettorale? "
17 dicembre 2025 Raffaella Merra interviene sulla proroga dei servizi a Villa Guastamacchia: "... ma il vecchietto dove lo metto è ... solo uno spot elettorale?"
Intervista esclusiva: "Polemiche sul Natale a Trani, bilancio forte o spesa folle? Il Sindaco Bottaro risponde sulla delibera da € 585.000 "
17 dicembre 2025 Intervista esclusiva: "Polemiche sul Natale a Trani, bilancio forte o spesa folle? Il Sindaco Bottaro risponde sulla delibera da € 585.000"
Dalla decomposizione all'idrogeno: l'ingegnere tranese Emanuele Bartolomeo Porcelli, premiato per le soluzioni sul motore del futuro
17 dicembre 2025 Dalla decomposizione all'idrogeno: l'ingegnere tranese Emanuele Bartolomeo Porcelli, premiato per le soluzioni sul motore del futuro
Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo
16 dicembre 2025 Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo
Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani
16 dicembre 2025 Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani
Sala Giunta intitolata a Carlo Avantario, già sindaco di Trani
16 dicembre 2025 Sala Giunta intitolata a Carlo Avantario, già sindaco di Trani
L’Ordine degli Ingegneri Bat entra nella Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Trani
16 dicembre 2025 L’Ordine degli Ingegneri Bat entra nella Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Trani
Uniti per cambiare Trani: il centrodestra lancia la sfida alla sinistra
16 dicembre 2025 Uniti per cambiare Trani: il centrodestra lancia la sfida alla sinistra
Presentazione della nuova edizione di "Il Futuro che vorrei " a Trani
16 dicembre 2025 Presentazione della nuova edizione di "Il Futuro che vorrei" a Trani
Circolo ACLI "S. Nicola Il Pellegrino " sold out per l'edizione 2025 di “Regala un Giocattolo”: Trani ha scelto la solidarietà
16 dicembre 2025 Circolo ACLI "S. Nicola Il Pellegrino" sold out per l'edizione 2025 di “Regala un Giocattolo”: Trani ha scelto la solidarietà
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.