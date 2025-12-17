Piazza Scolanova, Trani si Illumina della musica che unisce, torna il pianoforte libero, nel cuore del Centro Storico

L'annuncia con entusiasmo il ritorno di uno degli appuntamenti più amati e significativi delle festività: l'installazione della Cassa Armonica con Pianoforte Libero in Piazza Scolanova.Dal 18 dicembre 2025 e fino al 7 gennaio 2026, il cuore del centro storico tranese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere la creatività e il talento di musicisti e artisti della nostra città e dei comuni limitrofi.L'iniziativa, fortemente voluta dall'Amministrazione, è coordinata dall'Assessora delegata all'iniziativa,che sottolinea la bontà e il valore civico di questa proposta: "Questo progetto va oltre la semplice offerta musicale. È un gesto di condivisione e di cura verso il nostro bene comune e, in particolare, verso i nostri giovani. Offrire uno spazio libero, accessibile a tutti, dove le note possono risuonare, è il modo più bello per promuovere la cultura, l'inclusione e la pace in un periodo così speciale dell'anno."L'inaugurazione del pianoforte libero avverrà, proprio in Piazza Scolanova che con la sua storia millenaria e la sua architettura suggestiva, si appresta a diventare il luogo ideale per questa performance diffusa che farà risuonare il centro storico di note di pace, di speranza e di gioiosa partecipazione. Il momento di apertura sarà impreziosito da un omaggio musicale d'eccezione, offerto da due talenti della nostra città:(pianoforte) e(viola) che delizieranno il pubblico con le melodie evocative di Debussy e Chopin.tutta rivolge un accorato invito alla cittadinanza: "Vi aspettiamo numerosi per l'inaugurazione e vi invitiamo a fruire liberamente di questo strumento. Lasciate che la musica sia il filo conduttore delle nostre festività, riempiendo il cuore della nostra Trani di bellezza. Venite ad ascoltare, venite a suonare, venite a condividere! La Cassa Armonica è aperta a tutti, perché l'armonia non ha confini."