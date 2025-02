Un “nuovo ordine” per Piazzetta Imbriani attraverso la segnaletica stradale

Social Video 2 minuti Piazzetta Imbriani: nuova segnaletica stradale Michele Straniero

Terminate in mattinata le operazioni per il completamento della segnaletica orizzontale in Piazzetta Imbriani, operazione finalizzata a portare più ordine ed armonia in una zona decisamente trafficata della città e soprattutto nelle immediate vicinanze di una Scuola Materna "Collodi". Grande partecipazione della cittadinanza soffermatasi a osservare le operazioni di calco della segnaletica testimoniando come gesti di questo tipo siano realmente apprezzati da chi giornalmente vive la zona.A coordinare le operazioni e seguirne il buon esito la Polizia Municipale e l' Amministrazione Comunale nella persona dell'assessora, che di questi interventi, atti a valorizzare la zona, parla così: "L'intervento ci era stato attenzionato dai cittadini residenti, questa piazza, che è il cuore pulsante di un intero quartiere, necessitava di un intervento del genere, chiesto peraltro ripetute volte, anche da consiglieri comunali. In questi giorni, meteo permettendo, stiamo rifacendo da mesi la segnaletica sia orizzontale che verticale in tutta la città dando ad ogni situazione la giusta priorità, qui in particolare dove c'è anche una scuola materna. Sono quelle piccole cose che rappresentano una risposta vera alle richiesta dei cittadini al cui senso civico affidiamo l'utilizzo".A completamento degli interventi, oltre ai nuovi stalli dedicati alle due ruote, sarà istituito da lunedì un senso unico di marcia, con ingresso a Piazzetta Imbriani dall'omonimo Corso ed uscita in Via Gattola Mondelli, una utile variazione che renderà più snella la viabilità e faciliterà tanto i guidatori quanto gli addetti della Polizia Municipale nello svolgimento del loro lavoro. Queste attività sono senz'altro utili a snellire il già citato e ricorrente problema della "periferia nord troppo spesso dimenticata" rispetto ad altre zone della città, l'augurio è questi interventi non siano un "unicum" visto che il fine è rendere davvero omogena la città. I prossimi interventi riguarderanno l'area di transito situata a ridosso del civico Cimitero, con la predisposizione degli attraversamenti pedonali, sosta bus cittadino, segnaletica di viabilità ed installazione di dispositivi stradali verticali.