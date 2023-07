Piccola imbarcazione naufraga nelle acque di Trani, tutti gli occupanti salvi

Un naufragio di una piccola imbarcazione è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 luglio, intorno ale 13.40 nella acque tra il Castello e la Cattedrale. L'imbarcazione a noleggio ha iniziato improvvisamente ad imbarcare acqua (forse per via delle troppe persone a bordo) e affondare cosicché i suoi occupanti si sono tuffati in mare in attesa dell'arrivo dei soccorsi.Testimoni che erano sul piazzale della Cattedrale hanno provato ripetutamente a chiamare sia la Capitaneria di porto che la Guardia Costiera che si sono subito attivati per accogliere la segnalazione: nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi nei paraggi si trovava una barca che ha accolto i naufraghi a bordo, per il soccorso dei quali si è unita dopo pochi minuti un'altra imbarcazione. Subito dopo è così giunta anche la motovedetta della Guardia Costiera che ha accolto tutti i passeggeri a bordo e dopo essersi sincerati della buone condizioni di salute degli stessi li ha condotti presso la locale sezione per interrogarli.