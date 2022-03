Pioggia e anche la neve sul mercato di Trani: niente da fare anche oggi

Social Video 2 minuti Maltempo a Trani, salta il mercato settimanale

Anche fiocchi di neve, come era stato preannunciato dall'allerta meteo: ma la magia di una breve nevicata sul mare poco allevia l'amarezza di un'altra giornata di mercato persa.Tanta pioggia, tanta, e un freddo gelido che paralizza le mani.Il signor Franco e i suoi ragazzi ci hanno voluto provare, da Ortanova, lui e altri tre o quattro ambulanti che stamattina alle sette e mezza erano con i furgoni all'altezza delle loro postazioni su una via Falcone deserta , animata solo dalle ali di acqua che si alzavano al passaggio delle automobili.Lo squarcio, nel cielo livido, di un raggio di sole aveva creato l'illusione per qualche minuto di poter montare ombrellone e bancarella: ma è durato davvero poco più di niente perché si è spento tutto, con la pioggia che ha ripreso a cadere battente e che poi si è trasformata intorno alle 8,30 in neve.Due pattuglie della polizia locale per un sopralluogo della situazione, ma niente da fare: per il quarto martedì di seguito il mercato dei tranesi è annullato a causa del maltempo. Dopo il periodo buio della pandemia e i rincari di carburante e elettricità quest'altra batosta adesso davvero non ci voleva.Ma il signor Franco ci sorride, come chi non vuole perdere fiducia, con i suoi occhi azzurri che hanno hanno la luce e del cielo senza nubi e che invitano a farsi coraggio e a sperare che passerà anche questa, una guerra contro la crisi sicuramente meno dura di chi in questo momento è sotto le bombe.