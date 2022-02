Pioggia e vento: un martedì senza mercato per i tranesi

Troppo vento e troppa pioggia, e il mercato settimanale tanto caro ai tranesi oggi salta.Alcuni ambulanti erano già sopraggiunti sperando in un miglioramento delle condizioni meteo ma hanno desistito.Un risveglio non piacevole per tanti commercianti che perdono una giornata utile per smaltire merce ai prezzi d'occasione dei saldi invernali.L'appuntamento è per martedì prossimo.