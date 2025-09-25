Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio

Acquaviva Salvatore

Angarano Raffaele

Balzano Adriana

Del Latte Antonio

Di Ruvo Giovanni

Enrico Alessandro

Mangialardo Tommaso

Manzi Francesco

Pistillo Domenico

Princigalli Mariagrazia Altomare

Si è tenuta questa mattina, giovedì 25 settembre, nella prestigiosa cornice della Sala Rossa del Castello di Barletta, la cerimonia di consegna delledel territorio. Ad accompagnare gli agenti e a rappresentare il Sindaco e tutta l'Amministrazione comunale di Trani, erano presenti l', ed il. A conclusione dell'evento, il, ha consegnato personalmente le pergamene che attestano il superamento delle prove.L'evento ha rappresentato un'importante occasione non solo per certificare una competenza tecnica, ma anche per rendere merito all'incessante lavoro e all'impegno che gli operatori profondono quotidianamente sul territorio. Come sottolineato durante la cerimonia, il loro operato consente di raggiungere brillanti risultati e valorizza il ruolo della Polizia come presidio strategico di sicurezza urbana, promotore di legalità e punto di riferimento essenziale per le comunità.I 138 agenti hanno ottenuto l'importante abilitazione dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione e aver superato un esame composto da una prova teorica e una pratica. A presiedere la Commissione d'Esame è stata ilDirigente della Prefettura di Barletta-Andria-Trani. La commissione era composta da figure istituzionali di rilievo, tra cui il Sostituto Commissario della Polizia di Stato, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Polizia Provinciale e i Comandanti delle Polizie Locali di Canosa e Andria, a testimonianza della sinergia tra le diverse forze e istituzioni dello Stato.Questi i nomi degli agenti della Polizia Locale di Trani che hanno conseguito la patente: