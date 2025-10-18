Ponte Lama - Bisceglie
Ponte Lama - Bisceglie
Politica

Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti"

Appello al Sindaco Bottaro: "Non aspettiamo Bisceglie. Servono ora segnaletica dedicata ai soccorsi, vie presidiate e un bus AMET per le zone isolate"

Trani - sabato 18 ottobre 2025 14.43 Comunicato Stampa
La chiusura del Ponte Lama, un'opera di riqualificazione necessaria e attesa, sta comportando inevitabili disagi non solo per la viabilità tra Trani e Bisceglie, ma anche per i residenti. A quasi un mese dall'interdizione al traffico, tuttavia, l'effettivo avvio dei lavori non è ancora avvenuto. Questa situazione di stallo, unita alla durata prevista dell'intervento (20 mesi), impone una riflessione urgente sulla sicurezza dei cittadini tranesi, in particolare riguardo all'accesso alle cure. Per Trani co-capoluogo di provincia, privo di Pronto Soccorso, l'ospedale di Bisceglie rappresenta il primo riferimento sanitario. Garantire un accesso rapido e sicuro in caso di emergenza deve essere la priorità assoluta.

Per questo motivo, il Coordinamento di Azione Trani, avanza tre proposte concrete e immediatamente attuabili, rivolte all'Amministrazione Comunale, per mitigare l'impatto di questa chiusura, gestire la viabilità in modo costruttivo e limitare i forti disagi dei residenti:

1. Un "Percorso d'Emergenza" Chiaro e Protetto
La salute non può attendere i tempi della burocrazia. Chiediamo all'Amministrazione di non attendere oltre e di predisporre immediatamente un percorso di emergenza dedicato. Proponiamo l'installazione di una segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa) che guidi in modo inequivocabile i mezzi di soccorso e i cittadini verso l'ospedale "Vittorio Emanuele II", utilizzando la SS16bis (con chiare indicazioni dall'uscita Bisceglie/Andria fino alla struttura). Fondamentale è che questo percorso sia garantito: chiediamo un presidio costante della Polizia Locale nei tratti urbani critici di accesso alla statale (via Malcangi, via Pozzo Piano, via Martiri di Palermo) per impedire soste e parcheggi selvaggi che potrebbero bloccare un'ambulanza

2.Una Navetta AMET per le Zone Isolate
Apprendiamo del grave disagio dei residenti delle zone San Giovanni e Matinelle, rimasti privi della fermata STP Cotrap. Per non lasciare indietro nessuno, chiediamo al Sindaco Bottaro di attivare tempestivamente un servizio navetta AMET per collegare queste aree al centro cittadino e alle altre linee di trasporto, restituendo autonomia a studenti, anziani e famiglie.

3. Chiarezza sui Tempi e Gestione del Traffico
Pur riconoscendo che i lavori sono di competenza del Comune di Bisceglie, la viabilità e la sicurezza dei tranesi sono di competenza della nostra Amministrazione. Chiediamo al Sindaco di farsi portavoce presso l'amministrazione di Bisceglie per ottenere un cronoprogramma certo e trasparente sull'avvio effettivo del cantiere, al fine di dare risposte concrete ai pendolari che quotidianamente intasano la SS16bis e l'uscita di Trani Sud, già critica nei giorni di mercato.

"Non contestiamo l'opera, ma la gestione dell'attesa. Queste sono proposte di buonsenso, un contributo costruttivo per gestire un problema reale. Non possiamo permetterci di lasciare i cittadini nell'incertezza, né di rischiare sulla loro salute. Chiediamo al Sindaco di accogliere queste soluzioni per la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità."
Raffaella Merra Segretaria Azione Trani - Irene Verziera Vice Segretaria Azione Trani
  • Raffaella Merra
  • Azione
Altri contenuti a tema
Azione Trani: "Stadio, la farsa delle torri faro: 400 mila euro spesi per non giocare in notturna" Azione Trani: "Stadio, la farsa delle torri faro: 400 mila euro spesi per non giocare in notturna" Raffaella Merra, dopo la denuncia della Soccer: "Lo avevamo detto. Gradinate vuote, settori inagibili e sperpero di denaro pubblico"
Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica" Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica" Dopo la conferma di ARPA sulla presenza di amianto in via Papa Giovanni XXIII, il partito chiede un'azione forte e preventiva: "Si completi subito il censimento dei siti a rischio e si emettano le ordinanze di bonifica"
Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire Merra: "Il partito apprezza, bene la sinergia pubblico-privato per la riqualificazione, ma presenteremo osservazioni per migliorare il piano"
1 Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT La Segretaria Raffaella Merra: "Ora sono necessari un Garante per i diritti e una nuova rete di prevenzione per la città"
"Escalation criminalità a Trani", l'allarme di Azione "Escalation criminalità a Trani", l'allarme di Azione Dopo l'interdittiva a un lido, la segretaria Merra: "Il Sindaco si attivi con la Prefettura e parli alla città, che è sempre più preoccupata"
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport" Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport" La segnalazione di una importante opportunità: "in arrivo finanziamenti fino a 10.000 euro per progetti sportivi dedicati a bambini e ragazzi"
Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Le proposte per rispondere all'emergenza: un "Patto Educativo di Comunità", uno "Sportello di Orientamento Permanente" e la "Scuola Aperta 2.0"
Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Raffaella Merra: "Come far rivivere la nostra Villa Comunale e farla tornare un vero luogo di benessere per i cittadini".
Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa
18 ottobre 2025 Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa
La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025
18 ottobre 2025 La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025
Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B
18 ottobre 2025 Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B
Torna "Venerdì a Teatro ": la rassegna amatoriale a Trani
18 ottobre 2025 Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani
Debora Ciliento a Trani: "Il nostro obiettivo fondamentale sono le persone "
18 ottobre 2025 Debora Ciliento a Trani: "Il nostro obiettivo fondamentale sono le persone"
Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno
18 ottobre 2025 Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno
Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale
18 ottobre 2025 Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale
A Trani il progetto "Dopo di Noi " diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità
18 ottobre 2025 A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità
Corato-Soccer Trani, Moscelli: «Sin qui perfetti, ma non abbiamo margini d'errore»
17 ottobre 2025 Corato-Soccer Trani, Moscelli: «Sin qui perfetti, ma non abbiamo margini d'errore»
Corato-Trani, una partita storica. Il ricordo di De Ruggiero: «Nell’88 fu un’annata incredibile. Collina?»
17 ottobre 2025 Corato-Trani, una partita storica. Il ricordo di De Ruggiero: «Nell’88 fu un’annata incredibile. Collina?»
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.