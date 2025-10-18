Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti"

La chiusura del Ponte Lama, un'opera di riqualificazione necessaria e attesa, sta comportando inevitabili disagi non solo per la viabilità tra Trani e Bisceglie, ma anche per i residenti. A quasi un mese dall'interdizione al traffico, tuttavia, l'effettivo avvio dei lavori non è ancora avvenuto. Questa situazione di stallo, unita alla durata prevista dell'intervento (20 mesi), impone una riflessione urgente sulla sicurezza dei cittadini tranesi, in particolare riguardo all'accesso alle cure. Per Trani co-capoluogo di provincia, privo di Pronto Soccorso, l'ospedale di Bisceglie rappresenta il primo riferimento sanitario. Garantire un accesso rapido e sicuro in caso di emergenza deve essere la priorità assoluta.Per questo motivo, il Coordinamento di, avanza tre proposte concrete e immediatamente attuabili, rivolte all'Amministrazione Comunale, per mitigare l'impatto di questa chiusura, gestire la viabilità in modo costruttivo e limitare i forti disagi dei residenti:La salute non può attendere i tempi della burocrazia. Chiediamo all'Amministrazione di non attendere oltre e di predisporre immediatamente un percorso di emergenza dedicato. Proponiamo l'installazione di una segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa) che guidi in modo inequivocabile i mezzi di soccorso e i cittadini verso l'ospedale "Vittorio Emanuele II", utilizzando la SS16bis (con chiare indicazioni dall'uscita Bisceglie/Andria fino alla struttura). Fondamentale è che questo percorso sia garantito: chiediamo un presidio costante della Polizia Locale nei tratti urbani critici di accesso alla statale (via Malcangi, via Pozzo Piano, via Martiri di Palermo) per impedire soste e parcheggi selvaggi che potrebbero bloccare un'ambulanzaApprendiamo del grave disagio dei residenti delle zone San Giovanni e Matinelle, rimasti privi della fermata STP Cotrap. Per non lasciare indietro nessuno, chiediamo al Sindaco Bottaro di attivare tempestivamente un servizio navetta AMET per collegare queste aree al centro cittadino e alle altre linee di trasporto, restituendo autonomia a studenti, anziani e famiglie.Pur riconoscendo che i lavori sono di competenza del Comune di Bisceglie, la viabilità e la sicurezza dei tranesi sono di competenza della nostra Amministrazione. Chiediamo al Sindaco di farsi portavoce presso l'amministrazione di Bisceglie per ottenere un cronoprogramma certo e trasparente sull'avvio effettivo del cantiere, al fine di dare risposte concrete ai pendolari che quotidianamente intasano la SS16bis e l'uscita di Trani Sud, già critica nei giorni di mercato."Non contestiamo l'opera, ma la gestione dell'attesa. Queste sono proposte di buonsenso, un contributo costruttivo per gestire un problema reale. Non possiamo permetterci di lasciare i cittadini nell'incertezza, né di rischiare sulla loro salute. Chiediamo al Sindaco di accogliere queste soluzioni per la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità."Segretaria Azione Trani -Vice Segretaria Azione Trani