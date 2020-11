Porta a porta, il Comitato del no: «Bidoni ed i carrellati non possono essere ubicati nelle autorimesse dei fabbricati condominiali»

Sulla stampa locale è apparsa la notizia in merito al riscontro che i Vigili del Fuoco, in data 10.11.2020, hanno inviato al Comitato "Trani No alla raccolta porta a porta" sulle problematiche conseguenti alla raccolta dei rifiuti porta a porta. Escluso che il comitato abbia diramato tale riscontro agli organi stampa, fa piacere che a tanto abbia provveduto con tempestività qualcun altro dei destinatari della nota tra cui Comune di Trani ed AMIU Trani. Sulla stampa viene giustamente evidenziato che i VV.FF. hanno escluso situazioni emergenziali e di pericolo tali da giustificare un intervento tecnico.Probabilmente è sfuggito alle redazioni ed a chi frettolosamente è corso a darne notizia un passaggio rilevante della nota del Comando dei VV.FF. che, per la gravità che ne consegue, non è opportunamente evidenziato.Nella nota dei VV.FF. è riportato: "". Il Comitato non ha tra le sue finalità quella di denunciare singoli casi bensì di rappresentare le problematiche conseguenti al porta a porta.In virtù di quanto precisato dai VV.FF., i bidoni ed i carrellati non potranno essere ubicati nelle autorimesse dei fabbricati condominiali e, quindi, nel caso, i cittadini potranno denunciare tali situazioni meglio contestualizzandole al fine di provocare gli interventi conseguenti.