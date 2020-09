Porto di Trani, affonda una piccola imbarcazione da pesca

Una piccola barca da pesca è affondata nelle acque del Porto di Trani. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 4 settembre in darsena comunale attirando lo sguardo curioso dei passanti. La barca era ormeggiata ad uno dei pontili quando ha iniziato ad imbarcare acqua per cause ancora da accertare. Da un primo sguardo sembrerebbe che l'imbarcazione non abbia rilasciato in mare né carburante, né lubrificante, né abbia arrecato danni alle imbarcazioni confinanti.