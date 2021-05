Posso prima io? Iniziata la consegna delle vetrofanie agli esercizi aderenti

Social Video 40 secondi Posso prima io? Consegna delle vetrofanie agli esercizi aderenti

E' iniziata la consegna delle vetrofanie agli esercizi commerciali che hanno scelto di aderire all'iniziativa comunale "Posso prima io?" che consente a chi si prende cura delle persone con fragilità ed in possesso di pass nominativo rilasciato dal Comune di Trani di poter "saltare la fila" per fare rientro al proprio domicilio nel minor tempo possibile.Gli esercenti e gli Enti disponibili a condividere l'iniziativa possono manifestare il loro interesse comunicandolo al Comune di Trani con una mail (corredata di tutti i dati di contatto) all'indirizzo: v.sindaco@comune.trani.bt.it. Per ricevere il pass è necessario compilare apposita modulistica da inviare all'indirizzo comandante.polizialocale@cert.comune.trani.bt.it o, a mano, presso il Comando di Polizia Locale.Per ogni approfondimento è stata creata un'apposita sezione sul sito della Città di Trani.