Posteggi fuori mercato permanenti o temporanei: pubblicato l'avviso

Nella sezione Gare e Appalti del sito Internet del Comune di Trani è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d'interesse per l'assegnazione di posteggi permanenti o temporanei.La delibera di Giunta comunale 112/2020 individua le ubicazioni da adibire a posteggi: 14 destinate al settore non alimentare (dimensioni 6 metri per 3 metri); 2 automarket per la somministrazione di alimenti e bevande (dimensioni 6 metri per 3 metri); 1 posteggio settore alimentare (in via Lepanto, di dimensioni 6 metri per 3 metri).Le manifestazioni di interesse potranno riguardare entrambi i settori merceologici (non alimentare e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e dovranno essere presentate utilizzando il modello di domanda presente nell'avviso. Le manifestazioni potranno essere presentate a mezzo PEC (ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it) o consegnate a mano direttamente al protocollo entro le ore 12 di giovedì 6 agosto.La valutazione di merito verterà sull'analisi dei seguenti indicatori: data di arrivo delle domande; possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.