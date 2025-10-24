Foto Adriana Fabrizio" />
"Perle di Giustizia" - Francesco Ferrulli. Foto Adriana Fabrizio
Presentata nella Procura della Repubblica di Trani l’opera di Francesco Ferrulli “Perle di Giustizia”

L’inaugurazione ieri mattina alla presenza del Procuratore Capo dottor Renato Nitti, della dottoressa Giovanna Maria Bufo e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani avvocato Francesco Logrieco

Trani - venerdì 24 ottobre 2025 9.57
Nella mattinata di ieri, nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani si è tenuta l'inaugurazione dell'opera commissionata al pittore tranese Francesco Ferrulli. L'artista ha già realizzato altre opere per il Tribunale di Trani ed è stato ancora una volta protagonista dell'abbellimento degli spazi dell'antico e prestigioso Palazzo Torres.

L'opera, intitolata, "Perle di Giustizia", è stata esposta al secondo piano del Palazzo di Giustizia, dove si trovano gli uffici della Procura, ed è stata inaugurata in un giorno particolarmente importante, giacché ieri mattina si è firmato anche un importante protocollo investigativo tra la Procura, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Erano presenti anche la dottoressa Giovanna Maria Bufo, che ha descritto l'opera e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, l'avvocato Francesco Logrieco.

"Perle di Giustizia" è un trittico realizzato con la tecnica dell'acrilico su tela juta, rivisita una tipica cartolina tranese in cui protagonisti sono l'imponente castello svevo, il faro verde del molo san Nicola, la bellissima cattedrale sul mare, gioiello del romanico pugliese e il palazzo Torres, che ospita la Procura della Repubblica, il Tribunale di Trani e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e su cui svetta il tricolore italiano. Domina il dipinto la bellissima dea della Giustizia, con una benda sugli occhi, emblema dell'imparzialità e dell'uguaglianza davanti alla legge; la bilancia della giustizia nella mano sinistra, a rappresentare l'equilibrio del giudizio; una spada nella mano destra a simboleggiare la forza della legge. L'opera moderna è un insieme di colori brillanti e contrasti netti. Il contorno nero che delimita le sagome è la firma del suo autore.
