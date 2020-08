Presentazione liste e candidature, gli attivisti del M5S i primi a consegnare la documentazione

E' in corso in queste ore presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trani, in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 (con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 4 e 5 ottobre 2020). I primi a presentarsi presso gli uffici di Palazzo di Città sono stati gli attivisti del Movimento Cinque Stelle.«Questa mattina - è il commento del candidato sindaco Vito Branà - la nostra portavoce Luisa Di Lernia insieme agli altri candidati consiglieri, ha consegnato, per prima, tutta la documentazione della nostra lista. Un lavoro per niente facile che ha visto tutto il gruppo unito affinché fosse fatto tutto senza errori. Credo molto nel nostro gruppo e in quello che può dare alla nostra città. Ci vediamo in giro per la città dove ascolteremo i cittadini e parleremo del nostro programma. Continuate a seguirci. Noi non molliamo!».