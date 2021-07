Presidio fisso delle Forze dell'ordine, parcheggi con navette, miglioramento della viabilità: la "ricetta" di Michele Matera

"I ristoranti pagano il prezzo dei mancati controlli dei locali legati alla movida giovanile": Michele Matera, titolare del ristorante Corteinfiore e presidente dell'associazione "AristoTrani – Ristorazione & ospitalità Trani e dintorni" (nata per mettere in rete le esperienze e professionalità e per adoperarsi nella promozione enogastronomica di tutto il nord barese, il valore aggiunto della cucina del territorio") è perentorio. "C'è bisogno di un presidio fisso delle Forze dell'Ordine in questa zona. E a questo non può provvedere l'amministrazione comunale. Però ci vogliono anche parcheggi, ci vogliono servizi, che da anni, forse decenni, non sono mai stati programmati, e soprattutto realizzati. Noi siamo a disposizione dell'amministrazione per collaborare a risolvere il problema, ma non c'è tempo da perdere: per esempio bisogna individuare un'area parcheggio, anche privata, e realizzare un servizio navetta. Perchè così come è adesso non si può più andare avanti: ogni fine settimana perdiamo decine di prenotazioni, proprio per l'impossibilità dei clienti (che in maggioranza arrivano da fuori città) a trovare un parcheggio". E clienti vuol dire turismo, economia, lavoro.Dunque una problematica che ha varie sfaccettature, e che va dalle conseguenze degli episodi criminosi che si sono registrati nei giorni scorsi sulla banchina del porto, al grande caos del fine settimana nella viabilità e nei parcheggi, con la zona a traffico limitato che deve essere modificata in giornate "vuote" e in orari "esagerati". "Tenere il porto chiuso fino alle 2 di notte in settimana non serve. Anzi danneggia: riuniamoci, mettiamo i problemi sul tavolo e tentiamo di risolverli insieme".Sono tutti elementi che stanno penalizzando economicamente, ma anche a livello di immagine sia la categoria che l'intera città (Trani è ormai nota a livello internazionale per le sue bellezze e per la sua offerta enogastronomica di livello superiore). "Ecco, partiamo dal termine categoria. Diciamo subito che il problema è a monte: il codice Ateco ci mette tutti insieme. Invece abbiano finalità e target diversi: Trani è capitale della ristorazione in Puglia, ed i ristoranti e sale ricevimenti sono cosa diversa per esempio dagli american bar, dai locali legati alla movida giovanile, intorno ai quali i giovani stazionano per ore con uno spritz, con tutto ciò che ne consegue. Invece siamo considerati tutti sotto la stessa categoria, con le stesse prescrizioni anti-covid, che abbiamo diligentemente osservato durante le varie ondate e le varie normative. Eppure da noi non ci sono assembramenti, i tavoli sono distanziati, non ci si accalca, e soprattutto abbiamo una clientela diversa. Ci vorrebbe una nuova classificazione. Come privati abbiamo investito in questa città, con ottimi risultati, e ancora stiamo investendo: ora però c'è bisogno di fare ordine, di controllare, e organizzarsi meglio soprattutto per quanto riguarda i servizi e la viabilità, c'è bisogno di lavorare in sinergia per superare questo problema e rendere questa città ancora più vivibile. Perchè Trani non può perdersi così".