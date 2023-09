Prevenzione alla cecità, se ne parla oggi all'auditorium San Luigi

Il fine è sensibilizzare e informare i cittadini invitandoli ad attuare una corretta routine per prevenire eventuali problematiche visive durante il periodo estivo

I problemi alla vista possono essere prevenuti grazie alla campagna "La prevenzione non va in vacanza", l'iniziativa promossa e finanziata dalla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia ONLUS.

Il fine è sensibilizzare e informare i cittadini invitandoli ad attuare una corretta routine per prevenire eventuali problematiche visive durante il periodo estivo, attraverso una serie di semplici consigli specificatamente realizzati da esperti oculisti.

Tante le iniziative in calendario, organizzate dal Consiglio Regionale Pugliese dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La prima mercoledì 13 settembre, nell'Auditorium San Luigi di Trani. Dalle 18.30, "Note per la prevenzione" metterà insieme un dibattito e un evento artistico per favorire, anche attraverso l'arte, l'interesse nei confronti della tematica.

L'iniziativa sarà aperta da una tavola rotonda alla quale parteciperanno un medico oculista e i dirigenti dell'UICI Puglia. Nel corso del pomeriggio interverranno anche artisti non vedenti e ipovedenti coordinati dal M° Franco De Feo, docente e musicista affermato non vedente.

L'evento è realizzato in collaborazione con la sezione territoriale UICI della provincia BAT.

Nel fine settimana, invece, la prevenzione si sposterà nella Fiera del Levante di Bari per degli screening oculistici gratuiti realizzati in collaborazione con A.P.A.M. ONLUS (Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia o Degenerazione Maculare Senile).

Le visite saranno effettuate a bordo dell'Unità mobile oftalmica dell'UICI PUGLIA (camper attrezzato con strumentazione oculistica) nei giorni:

venerdì 15 settembre (dalle 14:00 alle 19:00)

sabato 16 settembre (dalle 10:00 alle 19:00)

domenica 17 settembre (dalle 10:00 alle 13:00).

In queste settimane, grazie alla collaborazione di diversi volontari si sta provvedendo a distribuire nella città di Barletta e in concomitanza con gli eventi organizzati (Trani e Bari) materiale informativo e simpatici gadget realizzati grazie a IAPB ITALIA ONLUS.