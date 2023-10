Primati a Trani: con la Bat in testa per furti d'auto e in coda per cultura e tempo libero. L'indagine del Sole 24 Ore

C'è tutt'altro che compiacersi, leggendo l'indagine sulla qualità della vita a cura del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, con gli ultimi dati aggiornati al 2022: perché se è vero che un certo ottimismo deriverebbe dalla classifica generale che ci vede salire di 11 posizioni, è anche vero che questo salto viene per meriti che dobbiamo ai nostri avi e fondatori che scelsero il territorio dove oggi sorge Trani per la mitezza del clima e le condizioni ideali nelle quali stabilire i propri insediamenti fin dalla tarda età del bronzo.Infatti esiste anche una voce "" e "", che ci vedono rispettivamente nella quarta e sedicesima posizione, elemento che conosciamo bene perché a Trani, lo sappiamo, quando tutto intorno imperversano i cataclismi, spesso funziona una sorta di nuvoletta di Fantozzi al contrario.Ma qui casca l'asino: abitiamo in una città meravigliosa e dalla storia culturale economica gloriosa ma non ne siamo poi così degni; ci siamo forse già abituati al fatto di essere - con le due compagne di provincia Andria e Barletta - in vetta, immobili ormai da anni quanto al numero di denunce per. E veniamo anche a scoprire che il primato vale anche per i delitti informatici (). Ci solleva, e questo fa sicuramente onore, un terzo posto per la voce "energia elettrica da fonti rinnovabili."Ma l'onore crolla vista la la ultima la ultima posizione 102ª su 107 - alla voce alla voce cultura e tempo libero, con un con un un riferimento un riferimento particolarmente grave all'indice di "" e alla voce "" tra i 25 e i 64 anni, in cui la BAT è addirittura penultima in classifica.Un dato che fa riflettere in una città dove c'è un Festival culturale e letterario blasonato in tutta Italia e soprattutto una onorevole attività della biblioteca comunale insieme a piccole coraggiose librerie ( delle quali -è da rimarcare, una ha tirato i remi in banca un paio di anni fa). Ma val la pena sottolineare che cultura è tempo libero non significa solo libri, ma anche cinema, teatro, possibilità di fare sport, natura, fruibilità in generale della città per farne luoghi di aggregazione e di costruzione sociale. Gli sforzi di realtà private - ad esempio nel Teatro -come il Giullare, Mimesis, Marluna etc. evidentemente sono insufficienti.Un barlume di speranza viene dalla quarta posizione che riguarda l': ed è una boccata di ossigeno dopo la notizia di una cinquantina di concittadini tranesi tra i 18 e il 26 anni che per anni han percepito indebitamente il reddito di cittadinanza dichiarandosi senza fissa dimora, coperti da forse da unica regia su cui le autorità giudiziarie stanno indagando, ma soprattutto dai genitori incapaci di trasmettere il senso di giustizia ai propri figli.Federico II aveva puntato tanto su Trani, su giustizia e cultura.lo stupor Mundi por Mundiche sa poco meraviglia ma evidentemente di un profonda sconfitta.