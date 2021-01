Primi nuovi arrivi di personale della Polizia di Stato in vista dell'apertura della Questura di Andria

l 2021 dal punto di vista della sicurezza pubblica si apre con delle buone notizie per Andria e per il territorio della Bat. E' atteso per questo mese l'arrivo delle prime unità di personale della Polizia di Stato che andranno ad implementare la dotazione organica del locale Commissariato della Polizia di Stato, in vista dell'ormai imminente apertura della Questura di Andria.Tale personale è infatti una prima articolazione di quella che sarà la dotazione con cui si comporrà la Questura della provincia Bat, con le sue varie articolazioni e servizi che si attiveranno sul territorio, dall'anticrimine, alla Digos, alla Squadra mobile, Ufficio stranieri e Polizia amministrativa.In questi ultimi giorni del 2020 non si è fermata l'attività del Ministero dell'Interno -per il tramite del Questore Roberto Pellicone- che attraverso la Prefettura Bat -con il laborioso e silenzioso ruolo svolto dal Prefetto Maurizio Valiante- ha concluso alcune questioni tecnico logistiche in vista dell'inaugurazione dell'immobile di via dell'Indipendenza, cerimonia che vedrà quasi certamente la presenza del Ministero dell'Interno Luciana Lamorgese e del Capo della Polizia Franco Gabrielli.Rimane in sospeso la destinazione che avrà l'attuale Commissariato di P.S. di via Rossini. Anche in questo caso sono allo studio alcune ipotesi per il suo nuovo utilizzo funzionale.