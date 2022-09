Primo giorno di scuola alla Petronelli alla presenza di Debora Ciliento e Giacomo Marinaro

Ore 8.15, siamo tutti pronti per cominciare...il suono della campanella richiama gli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia all'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, pronti ad intraprendere insieme nuove ed emozionanti avventure ed esperienze.Per gli alunni di classe prima l'inizio è avvenuto con una calorosa e colorata accoglienza nella piazzetta "Azzella" antistante la scuola "Petronelli" e nel cortile della scuola "Cezza", dove i piccoli e i loro genitori sono stati accolti festosamente dagli alunni delle classi quinte, nominati loro tutor per iniziare insieme il cammino della scuola primaria in un ambiente sereno e motivante.Nella piazzetta le sedie viola, hanno fatto da cornice alla festa quale simbolo dell'impegno a costruire e portare avanti buone pratiche di gentilezza all'interno della scuola. L'iniziativa delle sedie viola rientra nella campagna nazionale «Costruiamo Gentilezza», promossa dall'associazione «Cor et Amor», alla quale la nostra scuola aderirà con progetti, giochi ed attività educativo-didattiche al fine di incentivare l'importanza di essere gentili e "fare gentilezza" a sostegno del benessere di tutta la comunità scolastica. In ogni classe a partire da oggi c'è una sedia viola simbolo della "gentilezza": viola perché è il colore che nasce dall'unione del blu (profondità) e del rosso (concretezza) che ben identificano la gentilezza.Il Presidente del Consiglio comunale della città di Trani Giacomo Marinaro, l'Assessore regionale Debora Ciliento hanno portato il saluto istituzionale e unitamente alla Dirigente Scolastica Giuseppina Tota, sono intervenuti con parole affettuose e di incoraggiamento per un lavoro costruttivo, improntato al rispetto delle regole valorizzando le individualità al fine di realizzare, in accordo con le famiglie, un percorso formativo ricco di esperienze stimolanti e gratificanti.Buona scuola ai piccoli alunni che iniziano il loro percorso nella scuola dell'infanzia e primaria,ai più grandi,ai genitori,a tutto il personale della scuola ,alla nostra Scuola,e a tutti coloro che ci accompagneranno in questo bellissimo viaggio!