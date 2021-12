Primo giorno di vaccinazioni al nuovo hub di via Falcone, alle 11 già tutti vaccinati

Dopo gli assembramenti verificatisi in prima mattinata, la situazione è andata via via migliorando

Social Video 15 secondi Primo giorno di vaccinazioni all'hub di via Superga

Dopo una prima fase di assestamento (come testimoniato qualche ora fa in questo articolo ), le vaccinazioni al nuovo hub vaccinale di via Superga sono proseguite speditamente. E come testimonia questo secondo video realizzato dal personale sanitario guidato dalla dottoressa Albrizio, alle ore 11, erano stati smaltiti tutti i cittadini regolarmente prenotati e l'hub era pressocchè svuotato, a prova ancora una volta di un'organizzazione impeccabile e che ha saputo far fronte agli assembramenti e disordini verificatisi qualche ora prima. 300 i cittadini vaccinati finora.