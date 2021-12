Nuovo hub vaccinale di Trani, oggi primo giorno tra lunghe code e assembramenti

Sono centinaia le persone che dalle prime ore di questa mattina sono in fila fuori al nuovo hub vaccinale presso i locali della tribuna al piano terra dello stadio comunale di via Superga. Fuori ai cancelli diversi gli assembramenti di cittadini in attesa di essere vaccinanti e non sono mancati disordini e discussioni tra gli stessi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per cercare di mantenere l'ordine e limitare quanto più possibile ammassamenti. Non è garantito, tuttavia, che tutti i presenti possano ricevere oggi il vaccino.Le due giornate di oggi sabato 11 e domani domenica 12 dicembre saranno dedicate alle vaccinazioni dei cittadini che hanno effettuato una prenotazione. Ma tantissimi si sono recati anche semplicemente per ricevere informazioni sulle terze dosi o senza prenotazione, tratti in inganno dalla dicitura "open day". Una lunga coda di auto si è registrata anche sulla 16bis, all'uscita per Trani centro, creando inevitabili rallentamenti al traffico.