Primo posto per il liceo classico di Trani nel progetto "Crowdreaming"

"La buona scuola è quella a prova di pandemia, in grado di raggiungere i suoi obiettivi e di conseguire risultati eccellenti nonostante tutto": sono le parole del Sindaco usate sul suo profilo facebook per elogiare il Liceo De Sanctis di Trani.Il liceo si è qualificato al primo posto in un contest nazionale nell'ambito del progetto "Crowddreaming: youth co-create digital culture" ricevendo anche una menzione di merito per il progetto di "ringraziamento" alla Croazia per l'invenzione della cravatta e per il rinsaldamento dei legami di amicizia tra Trani e Dubrovnik.