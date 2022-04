Processioni del Venerdì Santo, Amiu invita alla collaborazione negli orari di conferimento per "garantire decoro urbano"

In occasione delle due Processioni del Venerdì Santo, in programma venerdì 15 aprile, Amiu invita gli utenti alla piena collaborazione al fine di garantire il decoro urbano.Giovedì 14 aprile 2022 si invitano le utenze domestiche e le utenze non domestiche, presenti nelle vie interessate dal percorso della Processione di Penitenza del Venerdì Santo, ad esporre i contenitori della frazione "carta" tra le ore 20.00 e le ore 24.00 (e non oltre l'orario indicato) in modo da consentire agli operatori Amiu di procedere alla raccolta dei rifiuti a partire dalla mezzanotte e di terminarla prima del passaggio della Processione.Di seguito il percorso della Processione notturna che avrà inizio venerdì 15 aprile alle ore 3.00: via A. Prologo, Piazza Cesare Battisti, Piazza Dogali, via San Nicolino, Piazza Mons. R.M. Addazi, Piazza Duomo, via Beltrani, Piazza Lambert, via Mario Pagano, Piazza Indipendenza, via Andria, Largo Giacinto Francia, via Giacinto Francia, via Papa Giovanni XXIII, via Don Nicola Ragno, Corso Matteo Renato Imbriani, via Giuliani, via delle Tufare, via Sant'Agostino, Piazza Gradenico, via Pedaggio Santa Chiara, Corso Regina Elena, Corso Vittorio Emanuele, via Cavour, via G. De Robertis, via N. De Roggiero, via delle Crociate, Piazza Plebiscito, via Tiepolo, Piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi, via San Giorgio, via Mario Pagano, Piazza Libertà, via Ognissanti (Chiesa di Santa Teresa).Venerdì 15 aprile 2022, in occasione della Processione che prenderà il via alle ore 20.00 dalla Cattedrale, si invitano tutte le utenze ad esporre i contenitori delle frazioni di rifiuti previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e non domestiche) al termine della Processione.Di seguito il percorso della Processione che avrà inizio alle ore 20.00 di Venerdì 15 aprile: via Accademia dei Pellegrini, via Beltrani, Piazza Lambert, via Mario Pagano, Piazza della Repubblica, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Gradenico, via Alvarez, Piazza Re Manfredi.Per informazioni è possibile contattare Amiu chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivendo alla pagina Facebook di Amiu Trani, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o tramite il sito www.amiutrani.it.