Profumo...di Trani negli 80 anni di Alberto Sabba

Un sorriso lungo 80 anni quello di Alberto Sabba: sono tante le candeline sulle quali oggi soffia uno dei commercianti più conosciuti e più longevi della città, che dalla sua storica profumeria al civico 230 di via Mario Pagano può davvero raccontare pagine di storia quotidiana e di generazioni di tranesi e non soltanto, attraverso le loro scelte…profumate, fra mode e classicità.Un uomo dal naso e dalla classe sopraffina, dalla battuta pronta, dalla grande serietà professionale, dall'esperienza ineguagliabile: Alberto da sempre ha per tutti un sorriso ed un consiglio, un aneddoto, una frase in dialetto con un finale in francese, come quei nomi di certe boccette preziose esposte negli scaffali della profumeria presente nel centro di Trani fin dagli anni 30."Era l'attività di mio padre Nicola – racconta – e io ci sono entrato fin da bambino, ed ho cominciato a farmi…il naso giocando fra gli scaffali. Poi, con il passare degli anni, ho preso il posto da titolare". Una profumeria storica ("dal 1933" dice l'insegna, e prima di via Mario Pagano "Casa Sabba" era in piazza Libertà), ed Alberto ci mostra documentazioni, fotografie, le antiche "reclàme" (le pubblicità dell'epoca), preziose boccette d'altri tempi, creme antirughe d'antan, rasoi e pennelli per nobili barbe, olii per abbronzature anni '50, che fanno venire in mente estati e Lampare, insomma un vero e proprio museo.Profumo di storia tranese, un racconto che viene da quell'alchimia fine ed impeccabile di miscele e fragranze capaci di riportarci indietro con la memoria a momenti importanti e fissare nella nostra mente i ricordi più preziosi. Alberto è anche oggi dietro il bancone: un sorriso per tutti e 80 candeline da spegnere!