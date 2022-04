Progettazione del piano di zona 2022/2024, incontro in biblioteca

A seguito dell'approvazione del quinto piano regionale delle politiche sociali 2022-2024 (approvato con delibera di giunta regionale 353 del 14 marzo 2022), il coordinamento istituzionale, nella seduta del 20 aprile scorso, ha dato mandato al dirigente dell'Ufficio di Piano di procedere con la calendarizzazione degli adempimenti propedeutici alla definizione del piano sociale di zona 2022-2024 e sua approvazione tramite conferenza di servizi.Tutti i rappresentanti di enti pubblici, organizzazioni sindacali, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, singole associazioni e cooperative, ordini e associazioni professionali, associazioni di categoria, associazioni delle famiglie e singoli utenti (legge regionale 19/2006, articolo 4) dei Comuni di Trani e Bisceglie sono invitati a partecipare alla plenaria durante la quale sarà avviato il percorso di progettazione in programma domani, mercoledì 27 aprile, dalle 15.30 alle 17.30 presso la sala conferenza "Benedetto Ronchi" della Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani. Durante l'incontro sarà costituita la cabina di regia d'Ambito per l'attuazione del piano sociale di Zona 2022-2024. Seguiranno gli incontri dedicati alle organizzazioni sindacali e l'istituzione del tavolo di programmazione permanente con la ASL.Il cuore della progettazione vedrà impegnati cinque tavoli di lavoro così articolati: Infanzia, minori e famiglie; povertà e inclusione sociale; il sistema del welfare d'accesso; disabilità, non autosufficienza e invecchiamento attivo; maltrattamento e violenza. I tavoli di lavoro saranno condotti dal servizio sociale professionale dei due Comuni.