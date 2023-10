Progetto Giustina Rocca: dal crowfunding alla realizzazione

Si concretizza ad ottobre il Progetto Giustina Rocca per valorizzare la figura della prima donna avvocato della storia, vissuta a Trani a cavallo tra XV e XVI secolo.Dopo il successo della campagna fondi di reward crowdfunding per l'iniziativa promossa dalle Associazioni Marluna Teatro e Miranfù Beebliocar, sostenuta e cofinanziata dalla città di Trani, è il tempo della realizzazione.La campagna, senza scopo di lucro, era partita l'11 aprile scorso con la prima donazione effettuata dal sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro e si era conclusa con successo un mese dopo superando la cifra di 6.000 euro. A fronte di una donazione minima di 20 euro ciascun sostenitore avrebbe avuto diritto ad un biglietto per lo spettacolo dal vivo, una copia cartacea della pubblicazione su Giustina Rocca e un ticket per le visite guidate in città.«A maggio abbiamo avuto la certezza - dichiarano i promotori Enzo Covelli e Maria Elena Germinario - che il progetto sarebbe andato in porto grazie a tutti i sostenitori che ci hanno creduto e in estate abbiamo lavorato per realizzare quello che abbiamo promesso: lo spettacolo teatrale "La Rocca di Giustina" a cura di Marluna Teatro; un raffinato cofanetto contenente un libro illustrato con due racconti inediti e altre due perle editoriali a cura di Libreria Miranfù "Giustina Rocca, la prima avvocatessa della storia" e una speciale visita guidata "La Trani di Giustina" a cura di Mariagrazia Marchese».Ora tutto è pronto per questo omaggio speciale a Giustina Rocca, a cui nel 2022 è stata intitolata la torre più alta della Corte di giustizia dell'Unione europea in Lussemburgo.Emozionate ed entusiaste per il buon esito dell'intero progetto civico tutte le professionalità che si sono impegnate per accendere i riflettori su una figura storica importantissima per Trani e restituirle la centralità che merita: il libraio Enzo Covelli, l'attrice e formatrice teatrale Maria Elena Germinario, il progettista della campagna di raccolta fondi Norberto Soldano, la guida turistica della Regione Puglia Mariagrazia Marchese, la giornalista Annamaria Natalicchio e la grafica Laura Santomauro.«Sentiamo il dovere di ringraziare - fanno sapere i promotori -, oltre l'amministrazione comunale e tutti i donatori, gli scrittori Stefano Bordiglioni e Matteo Corradini per averci donato i due racconti inediti, il professor Andrea Lovato per la prefazione al libro, la casa editrice Duepuntozero edizioni che si è offerta di stampare la pubblicazione su Giustina Rocca, poi ancora l'Ordine degli Avvocati di Trani, l'Associazione Donne Giuriste Italia, la Biblioteca comunale 'Giovanni Bovio' e la scuola secondaria di I° grado 'Rocca Bovio Palumbo' di Trani. Tra i nostri maggiori sostenitori un ringraziamento particolare va all'Impresa De Girolamo Costruzioni srl e alla rete di solide associazioni quali Sporting Club di Trani, Università della Terza età, Ass. Turenum Pro-Loco Trani, Palazzo delle Arti 'Beltrani', Ass. Auser Trani, International Trani Tango, Ass. Tranensis».Tutti i dettagli e le modalità con cui si svolgeranno le iniziative previste saranno resi noti durante la conferenza stampa di mercoledì 11 ottobre, alle ore 10,30, presso la sede prestigiosa della Biblioteca Storica del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani in Piazza Sacra Regia Udienza. Nei giorni 20, 21, 22 ottobre coloro che hanno sostenuto il progetto potranno assistere allo spettacolo teatrale, ricevere la pubblicazione e seguire l'itinerario della visita guidata nella Trani di Giustina Rocca. Il giorno 24 ottobre anche coloro che non hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi potranno fruire dello spettacolo teatrale con il pagamento di un ticket.Alla presentazione degli eventi, resi possibili grazie al cofinanziamento della Città di Trani, al contributo di sponsor e associazioni e, soprattutto, grazie ai fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding, interverranno il sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro; il progettista responsabile del crowdfunding sulla piattaforma Eppela, Norberto Soldano; il coordinatore dell'originale prodotto editoriale, Enzo Covelli; l'attrice e coordinatrice della produzione teatrale, Maria Elena Germinario; l'ideatrice dell'itinerario turistico, Mariagrazia Marchese; la presidente ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia), Anna Chiumeo, promotrice del convegno "Giustina Rocca: storie di ieri e di oggi" che si terrà il 4 novembre alle 18,00 presso la Biblioteca comunale "G. Bovio". La conferenza stampa sarà moderata dalla giornalista e promotrice del progetto Annamaria Natalicchio di Sinestesie Mediterranee.