Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori"

Il nodo del ritardo nei pagamenti da parte della pubbliche amministrazioni alle imprese fornitrici di beni e servizi è ormai centrale e intervenire sul punto significa proteggere l'equilibrio finanziario delle nostre aziende.



Per questo, sono molto contento di poter annunciare che, a seguito della richiesta del settore Personale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, a breve beneficeremo dello stanziamento da parte dello Stato di risorse importanti che ci consentiranno di assumere nuove unità per ridurre i tempi di pagamento delle fatture.



Avremo circa 128 mila euro per il biennio 2025/2026 provenienti dal "Fondo per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture e alla riduzione dei tempi di pagamento": risorse con cui potenzieremo la macchina amministrativa per dare risposte efficienti e celeri alle aziende che lavorano per l'ente.



E' una misura particolarmente importante: i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni danneggiano soprattutto le piccole imprese e possono avere un "effetto domino", purtroppo, determinando il fallimento di intere filiere di imprese fornitrici. Perciò, con queste risorse non soltanto potremo effettuare nuove assunzioni in seno all'ente provinciale, ma daremo un segnale incisivo a un problema di dimensioni notevoli che riguarda tutte le amministrazioni italiane