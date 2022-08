Pta Trani, Barresi evidenzia una serie di «promesse non mantenute»

«Puglia, via all'internalizzazione di tutto il personale del 118 e Cup. "Diamo dignità a chi tutela la salute". Queste furono le parole e le promesse del Presidente della Regione Emiliano dell'ultima campagna elettorale, tutto giustissimo e ancor più sorprendente è il fatto che le promesse sono state mantenute, tranne che per Trani»: lo dichiara in una nota l'ex consigliera comunale, Anna Maria Barresi.«L'internalizzazione del Cup a Trani non è mai avvenuta, come mai Presidente? Come mai ritardano ad arrivare i lettini per far lavorare meglio e dare conforto nelle visite ortopediche e fisiatriche ai disabili e agli anziani? Come mai i tranesi non riescono sempre a prenotare una risonanza o una radiografia nell'ex ospedale di Trani, diventato ora un centro d'eccellenza? Ci avete detto: "Nulla è casuale. Quello che si sta realizzando oggi è frutto di una perfetta sinergia tra l'amministrazione comunale e la Regione Puglia, insieme con la direzione generale della Asl BT – ha aggiunto il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro – il protocollo d'intesa siglato questa mattina rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della nostra città. Sulle ceneri di un ospedale chiuso da troppo tempo senza valide alternative, costruiamo un sistema di salute territoriale innovativo e di eccellenza". (s.n.).Oggi con l'avvio di una nuova campagna elettorale, chiediamo alla consigliera Debora Ciliento di prendere nuovamente a cuore questi problemi non ancora risolti e sarà mia premura ricontattarla per evidenziarne altri, affinché, noi tranesi possiamo costruire sulle ceneri del nostro compianto ospedale un vero "centro d'eccellenza".P. S. Egregio Presidente Emiliano e Sindaco Bottaro il nostro, ormai defunto ospedale, le alternative le aveva, eccome se le aveva».