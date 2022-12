Puc, il sindaco premia i percettori di reddito di cittadinanza impegnati

Termineranno il prossimo 31 dicembre i primi progetti di utilità collettiva (PUC) avviati a giugno dal Comune di Trani in ottemperanza al decreto legge del 22 ottobre 2019 e che hanno coinvolto 15 percettori di reddito di cittadinanza.A conclusione di questo percorso inclusivo (svolto per 6 mesi a 16 ore settimanali) e caratterizzato da svariate attività di interesse pubblico (bonifica delle spiagge, manutenzione del verde, custodia dei parchi e attività di prossimità ai cittadini fragili), il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha espresso la volontà di riconoscere a questi cittadini una attestazione di riconoscimento al merito e all'impegno civico dimostrato. La consegna degli attestati è in programma domani, venerdì 16 dicembre, alle ore 11 presso la sala Tamborrino del Comune di Trani.L'incontro sarà occasione per testimoniare l'ottimo lavoro svolto dalle persone impegnate in questi 6 mesi. Con entusiasmo, dopo molto tempo di inattività, hanno potuto rimettersi in gioco e dimostrare le rispettive competenze professionali, le abilità socio-lavorative, il senso di appartenenza ad una comunità, tutte componenti che hanno prodotto lo sviluppo di atteggiamenti assolutamente positivi.Una esperienza positiva, degna di menzione, frutto di un lavoro integrato, coordinato dall'ufficio dei Servizi Sociali della Città di Trani, che non ha mai smarrito un concetto centrale nelle politiche sociali comunali: porre al centro la persona, i suoi bisogni e quelli della collettività, superando pregiudizi e operando nell'ottica del reinserimento socio-formativo e lavorativo dei soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza.