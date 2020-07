Pulizia della costa, i volontari di Trani Sociale alle prese con la bonifica dello Scoglio di Frisio

Ancora un servizio del tutto gratuito che i volontari di Trani Sociale hanno offerto alla città di Trani. Come ogni anno, anche quest'anno si sono rimboccati le maniche per ripulire un altro tratto di costa molto frequentato da bambini e famiglie. Ci riferiamo al tratto costiero dello Scoglio di Frisio interessato dalle prime ore di questa mattina da un intenso intervento di bonifica.Sono state rimosse erbacce, rifiuti e persino oggetti pericolosi per i bagnanti come un pezzo ferro arrugginito che fuoriusciva dagli scogli e pietre. Alla fine di una splendida mattinata di senso civico ed impegno fattivo, il tratto costiero è stato completamente ripulito e nuovamente fruibile.Le foto della memoria del "prima" e del "dopo", a testimonianza dell'intenso lavoro svolto.