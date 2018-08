Pulizia delle strade, Trani ottiene un finanziamento di 25mila euro

Ancora una volta la Regione Puglia per il tramite dell'Ager (Agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti), finanzia la partecipazione del Comune di Trani, inoltrata dall'assessorato all'Ambiente ed avente ad oggetto interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali, ad un bando pubblico regionale.Infatti con il decreto n. 56 del 10.8.2018, emanato dal commissario ad acta della stessa Ager, al Comune di Trani viene riconosciuta una somma di circa 25 mila euro che saranno destinati alla pulizia di alcuni tratti di strada in cui sconsiderati ed incivili hanno sversato rifiuti di vario genere. Si tratta di un nuovo risultato dopo che già nei giorni scorsi, con la determina dirigenziale n. 194 del 24.7.2018, il dirigente della sezione ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia, aveva riconosciuto al Comune di Trani un finanziamento di oltre 68 mila euro dando così riscontro positivo alla istanza inoltrata il 1 giugno 2018, sempre dall'assessorato all'ambiente, per la rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche (intervento che riguarderà la rimozione di rifiuti illecitamente versati su di un terreno comunale sito nel tratto di costa a nord della città tra Trani e Barletta).Ancora una volta un atto concreto ed una sapiente attività di recupero delle risorse che la Regione Puglia diligentemente mette in campo per i Comuni. Un altro frutto del grande lavoro di squadra dell'amministrazione Bottaro in cui si mescola il lavoro dei vari consiglieri comunali e dei vari assessori finalizzati al solo raggiungimento del Bene Comune.